Numeri Covid in città ridotti, 2 nuovi positivi in isolamento: 3 pazienti dimessi

Gela. Il contagio da Covid in città rimane ai minimi. In base ai dati forniti da Asp, nelle ultime ventiquattro ore, i nuovi positivi sono due, in isolamento domiciliare. C’è un ricovero in degenza ordinaria. Tre pazienti gelesi, inoltre, sono stati dimessi. Il totale del contagio, in città, è a 63 positivi.