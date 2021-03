“Numeri Covid sempre più bassi”, Greco: “Ora evitiamo assembramenti sul lungomare”

Gela. I dati del contagio Covid sono in enorme riduzione in città. Il totale dei positivi è sceso sotto quota cento. Il sindaco Lucio Greco invita tutti a continuare a rispettare le misure, per evitare che il virus riprenda a circolare. Guarda al fine settimana, affinché non ci siano assembramenti, soprattutto sul lungomare. “I focolai possono riesplodere in un attimo, come ci stanno dimostrando proprio in queste ore alcune realtà a noi vicine che stanno per diventare zona rossa. Siamo alle porte del week end e il mio appello è a non assembrarsi sul lungomare o negli altri luoghi di ritrovo. La nostra città è grande, moltissimi sono i posti all’aria aperta nei quali ci si può recare per prendere una boccata d’aria, mantenendo il distanziamento. Cerchiamo di attenerci a queste semplici indicazioni, ad indossare la mascherina e ad igienizzare spesso le mani. Se resteremo uniti, ma distanti – dice il primo cittadino – sono certo che continueremo a mantenere a lungo gli zero contagi giornalieri”. Il sindaco ripete che la decisione di attivare la zona rossa, quando il contagio era diventato virulento, è stata la giusta scelta.