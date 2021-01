Numeri del contagio in città ancora elevati, 41 nuovi positivi: due pazienti sono morti

Gela. La pressione del contagio non si allenta in città. Dopo i dati in discesa di ieri, nelle ultime ventiquattro ore sono stati 41 i nuovi contagi. I pazienti sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, anche il conteggio dei decessi prosegue. Sono due i gelesi deceduti e il totale sale a 42 vittime. Sono invece 22 i guariti. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre uno è stato dimesso.