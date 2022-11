Nuova allerta meteo, anche in città domani piogge intense

Gela. Dalle prime ore di domani, 29 novembre scatta il livello di allerta meteo “Arancione-preallarme” in tutta la Sicilia. Si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, a carattere di rovescio o temporali di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento per le prossime 24-36 ore. In città piogge di forte intensità dalle 4 della notte fino a metà mattinata. La protezione civile raccomanda ai cittadini la massima prudenza. In particolare non uscire di casa se non è strettamente necessario; evitare i sottopassaggi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi; Mantenere un profilo alto di sicurezza per se stessi e per gli altri.