Nuova Città di Gela, arriva al PalaLivatino la Rova Volley

Al PalaUrselluzzo, invece, andrà in scena la sfida fra Agira ed Ecoplast Volley, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C maschile. Il divario di cinque punti tra i gelesi, quarti in classifica, e la vice capolista del girone è ampio ma sicuramente non impossibile da attenuare. Non sono più concessi passi falsi a Tilaro e compagni, chiamati già da oggi pomeriggio a vincere per rimanere sulla scia delle prime della classe.