Nuova Città di Gela, Bellassai: “Puntiamo alla B2 e ce la metteremo tutta”

Inizia, adesso, il countdown in attesa della fine del campionato e dell’inizio dei playoff. Nonostante un primato a più riprese consolidato, in attesa della conferma della matematica, le giallorosse dovranno comunque affrontare i playoff prima di festeggiare l’approdo in Serie B2.

“I playoff sono un campionato a parte – afferma la palleggiatrice Nicol Cherepova – adesso siamo prime ma da lì si ricomincerà da zero”.

Playoff che complicano i piani del sodalizio gelese e che azzerano i punti ottenuti in campionato. Fortunatamente, però, la forza mentale a questa squadra non manca affatto, come dimostrato in più occasioni, e la presenza di atlete che hanno vinto tanti campionati lascia ben sperare.

“Per vincere un campionato è necessario fare squadra, lavorare tanto in allenamento ed essere focalizzate sull’obiettivo – continua il libero – noi sappiamo di voler salire e ce la metteremo tutta”.

Il gruppo in ogni caso è coeso. Lo si evince da tutte le vittorie accumulate da inizio campionato ad ora e anche le giovani atlete stanno trovando grande supporto da parte delle compagne più grandi e che vantano più esperienza.

“Nelle grandi squadre funziona così – continua la palleggiatrice – bisogna sempre avere il supporto delle altre e deve esserci aiuto reciproco”.