Nuova Città di Gela sempre più vicina alla Serie D

Gela. La Nuova Città di Gela è ad un passo dal coronare il sogno della Serie D femminile di pallavolo. Dopo aver sofferto in semifinale, le atlete di coach Bonaccorso hanno vinto la finale d’andata a Porto Empedocle con un netto 3-0. Domenica 23, al PalaItis, basteranno due set per portare a termine l’obiettivo della promozione.

“La partita di domenica a Porto Empedocle è stata una vera impresa, vincere contro una squadra che in casa non aveva mai perso non era per nulla semplice – afferma il direttore Fortunato La Rosa – adesso manca veramente poco per coronare il sogno di una stagione che potrebbe rimanere nella storia, di un’annata piena di sacrifici fisici e mentali. Chiediamo ancora una volta il supporto di tutta la città – prosegue La Rosa – ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, con la speranza che sia un giorno di festa per noi e per tutti i gelesi”.