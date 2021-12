Nuova Dc anche in consiglio, Cascino con Cuffaro: “Greco? Nostro sostegno prosegue”

Gela. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino entra ufficialmente a far parte della Nuova Democrazia Cristiana. L’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro l’ha voluto confermare, con una presenza in città. Il passaggio di Cascino, infatti, è stato comunicato agli aderenti e a chi potrebbe avvicinarsi alla Dc di Cuffaro. Un incontro si è tenuto nel solito hotel “Sileno”, ormai meta fissa per annunci politici, almeno a livello cittadino. Cascino lascia il gruppo di “Un’Altra Gela”, che fa riferimento al sindaco Lucio Greco, ma non ci sarà nessun addio all’intesa politica con l’avvocato. “Due anni fa, insieme a tanti amici – ha spiegato lo stesso Cascino – abbiamo sostenuto il sindaco Lucio Greco e continuiamo a farlo. Siamo con il suo progetto politico. Le Regionali? Certo, la Nuova Democrazia Cristiana sarà in campo, per un risultato importante. Nessun addio alle mie origini politiche, ho scelto un progetto in continuità e che si rifà ai valori cristiani. Tanti amici mi stanno seguendo”. L’approdo di Cascino va a rafforzare, istituzionalmente, un gruppo che già conta in giunta l’avvocato Giuseppe Licata, presente alla riunione insieme al coordinatore cittadino Natino Giannone. Proprio Licata ha aperto la strada per il passaggio di Cascino, che vanta lunghi trascorsi nelle fila della destra locale, percorrendo la strada del supporto all’attuale presidente della Regione Nello Musumeci. Cuffaro, invece, è andato subito al sodo, senza tatticismi. “La nostra presenza in consiglio comunale sarà importante e con una persona che sa cosa significa lavorare per la comunità – ha detto – anzi, faccio anche un altro annuncio. Tra sette o otto mesi, saremo nella giunta regionale e all’Ars. Anche a Gela puntiamo ad una candidatura importante. I nostri prossimi parlamentari all’Ars saranno tutti sotto i quaranta anni, all’insegna del rinnovamento. Cascino? Per lui, gli anni sono anche di meno, perché conta lo spirito”. L’ex presidente della Regione ha fatto capire di voler costruire un gruppo locale che comunque possa fare numeri, anche elettorali. Difficile non notare, tra i presenti, due centristi doc, come gli attuali esponenti dell’Udc, il consigliere comunale Salvatore Incardona e l’assessore Danilo Giordano. Ultimamente, ci sono state storie tese tra le fila Udc e Incardona non ha certamente gradito l’azzeramento deciso del coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Un rilancio dell’area locale di centro potrebbe passare anche da qualche sorpresa.