Nuova pista ciclabile, lavori per 600 mila euro con “Agenda urbana”: avviso per la gara

Gela. L’obiettivo dell’intero gruppo di lavoro e del vicesindaco Terenziano Di Stefano, che lo coordina fin dall’inizio, è chiudere prima possibile tutti gli affidamenti dei lavori. Così, per i progetti del programma “Agenda Urbana” va avanti la fase delle gare. Dopo l’avviso pubblicato per i lavori dell’immobile di via Madonna del Rosario, destinato a diventare un centro per le donne vittime di violenza, è stata reso noto anche quello per la realizzazione della pista ciclabile, che collegherà Macchitella ad un ampio tratto del lungomare Federico II di Svevia. Si tratta di progetti che hanno già concluso l’intera fase istruttoria e preliminare, condotta dal gruppo di lavoro (che si avvale della collaborazione degli avvocati Evita Lorefice e Sara Bonura e dell’ingegnere Stefano Sammartino), dai rup e dal dirigente Antonino Collura. Il sindaco Lucio Greco, anche negli ultimi giorni, ha rilanciato l’importanza dei finanziamenti già ottenuti dal municipio, che vanno sfruttati.