Nuova programmazione, scadenze confermate per i fondi: Regione ha approvato

Ad inizio mese, si sono tenuti incontri a Roma, organizzati dall’Agenzia per la coesione territoriale. Anche in questo caso, c’era il dirigente Collura. “Ci sono interventi importanti – aggiunge – per circa il 35-40 per cento i fondi disponibili sono rivolti alle infrastrutture e al recupero dei beni. Per il resto, l’ambito è quello delle dinamiche sociali, compreso l’avvio di imprese sociali e il percorso contro la marginalità”. Il dirigente, per il prossimo marzo, è stato ammesso a partecipare ad un evento comunitario, che si lega proprio al programma sulle città medie. Sui finanziamenti pose l’accento l’ex assessore Terenziano Di Stefano e il successore Francesca Caruso ha più volte spiegato di voler impostare la proprio azione sul rispetto delle scadenze, per non perdere i fondi. Gli stanziamenti vanno però garantiti e in una situazione così complessa per le sorti finanziarie del municipio, non è scontato. Un passo fondamentale, a garanzia degli stanziamenti, saranno le variazioni al bilancio, che vanno disposte e approvate prima possibile. Pare che la delibera sia praticamente pronta, anche su sollecitazione dei settori che coordinano i finanziamenti e i progetti Pnrr. Le esigenze immediate attengono all’istituzione di nuovi capitoli e al riallineamento al 2023. Sono adempimenti essenziali, per una macchina amministrativa che sta andando avanti senza atti finanziari approvati. Gli appostamenti di bilancio che erano pronti con lo strumento finanziario poi stoppato vanno inevitabilmente riproposti e riattivati, così da dare la necessaria autonomia alla struttura che opera sui programmi di finanziamento. Non sarà facile rispettare le scadenze ma diventa quasi “vitale” per il municipio arrivare alla fine della corsa, per non perdere i fondi autorizzati in questi quattro anni.