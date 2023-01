Nuova programmazione finanziamenti, ora protocollo: Caruso, “già lavorato bene e proseguiamo”

Gela. La scadenza imminente è quella del prossimo 23 gennaio, data entro la quale bisognerà sottoscrivere il protocollo tra i Comuni che fanno parte dell’area urbana funzionale, con Gela, Niscemi e Butera. La nuova programmazione regionale dei finanziamenti prevede fino ad un massimo di settanta milioni di euro per quella che è già stata definita “Agenda urbana 2”. La prossima settimana è in programma un nuovo tavolo tra le amministrazioni comunali coinvolte e ogni ente sta intanto procedendo per concludere il rispettivo protocollo. “La delibera dovrebbe già essere pronta”, spiega il neo assessore Francesca Caruso. Ha preso parte all’incontro della scorsa settimana, al quale hanno partecipato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e quello di Butera Giovanni Zuccalà. Il dirigente Antonino Collura, che già coordina l’Autorità urbana ed è alla guida dell’unità speciale Pnrr, sta seguendo anche questa fase per i finanziamenti che diventano sempre più importanti. Dopo la stipula del protocollo, che segue il decreto della Regione, i tre Comuni valuteranno se andare avanti con una convenzione oppure attraverso un’Unione di Comuni (quest’ultima sembra la soluzione che convince di più per monitorare ogni passaggio della programmazione). La vera e propria elaborazione delle strategie, con i progetti da inserire per i finanziamenti, dovrà essere nel vivo al massimo entro giugno. Il passo finale, invece, sarà l’accordo di programma tra la Regione e l’Autorità, previsto entro settembre. Sui programmi di finanziamento ha insistito l’ex assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano. L’assessore Caruso di fatto intende muoversi lungo il solco già tracciato. “Sono per la continuità amministrativa – aggiunge – si è lavorato bene ed è giusto proseguire in questa direzione. L’obiettivo rimane rispettare tutte le scadenze e non perdere nessuno dei finanziamenti già decretati o previsti nella nuova programmazione. Anche rispetto a questo nuovo ciclo, siamo tra i primi ad essere partiti e il dialogo con gli altri due Comuni è entrato nel vivo”. L’assessore, che ha ricevuto le deleghe dal sindaco Lucio Greco, ha subito iniziato ad affrontare i capitoli più importanti, confrontandosi anzitutto con il dirigente Collura. “Un altro programma di finanziamento molto importante è “Qualità dell’abitare” – aggiunge – anche in questo caso ci sono scadenze che si concretizzeranno nei prossimi mesi e dobbiamo farci trovare preparati. Il lavoro è complesso ma si è già fatto bene e dobbiamo proseguire”.