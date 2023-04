Nuova protesta degli operai Medi group: davanti ai tornelli anche i lavoratori del bacino

La protesta monta anche tra i lavoratori rimasti fuori dal ciclo produttivo. Questa mattina, a Giuseppe Caltagirone si è aggiunto un ex Turco Costruzioni, Giuseppe Raniolo.

“Siamo rimasti fuori dopo anni di lavoro e senza motivo – dice Raniolo – siamo nella lista di disponibilità ma vengono assunti lavoratori fuori dal bacino storico e i pensionati. È impossibile andare avanti. Personalmente, da due anni non riesco a trovare un’opportunita’”. Per tanti operai non è semplice la ricollocazione e anche i sindacati hanno spesso segnalato che diverse aziende dell’indotto non adottano i parametri per assorbire gli operai del bacino.