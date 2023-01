Nuova tangenziale, conclusi rilievi preliminari nelle aree del progetto

Il capitolo tangenziale, nel novero di quelli strategici per Anas, è portato avanti dal commissario straordinario Raffaele Cilia. I fondi sono stati più volte confermati (ora in aumento) e tutti i pareri sono stati acquisiti e formalizzati. L’attesa vera e propria è invece per la gara d’appalto. I sindacati, in più occasioni, si sono espressi per cercare di ottenere un’accelerazione: i lavori sarebbero fondamentali sul piano anche occupazionale.