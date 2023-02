Nuova tangenziale, Corte Conti ha registrato delibera per i fondi: ok a quasi 400 milioni

Per la Sicilia, il riferimento è all’appalto per la nuova tangenziale, per la quale però non si è ancora avviata la fase di gara, nonostante tutte le autorizzazioni e l’adeguamento dei prezzi. “Vogliamo far ripartire i cantieri e sbloccare opere. Non ci fermeremo”, ha commentato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.