Nuova tangenziale, in commissione la variante al prg: si stringe per voto del consiglio

Gela. E’ una procedura considerata di assoluta urgenza, per cercare di chiudere prima possibile l’intero iter della nuova tangenziale, un progetto di Anas da circa 300 milioni di euro. Sul tavolo della commissione consiliare urbanistica sono arrivate le carte della variante al prg, resa necessaria dal tracciato della tangenziale, che tocca quasi esclusivamente i territori dei Comuni di Gela e Butera. L’atto è giunto alla valutazione della commissione, presieduta da Vincenzo Casciana e composta da Gabriele Pellegrino, Diego Iaglietti, Gaetano Orlando e Giuseppe Guastella. Il parere verrà rilasciato, così da permettere che la proposta di variante approdi in consiglio comunale. Le verifiche sono in corso. La scorsa settimana, in municipio, si era tenuto un tavolo tecnico, con l’amministrazione comunale e i referenti di Anas. Negli uffici ministeriali, invece, sta andando avanti la procedura di Valutazione di impatto ambientale. Il voto dell’assise civica sarà probabilmente uno dei passaggi finali. Per Anas, si tratta di un’infrastruttura tra le più importanti, in termini di collegamenti viari e per i risvolti economici.