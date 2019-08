Nuova toponomastica con i gelesi che hanno segnato la storia, ecco la proposta di Mulè

Tutti e dieci personaggi, per le loro azioni a favore della storia, della cultura e del sociale e per le loro azioni durante la Seconda Guerra Mondiale che, a detta di Nuccio Mulè, meritano di essere ricordati nella più remota posterità. Da ultimo si propongono anche altre due denominazioni, quelle per la “Battaglia di Gela”, per ricordare i caduti dell’Esercito italiano nella cruenta battaglia sulla nostra pianura, finalizzata a difendere la Sicilia e Gela dall’invasione anglo-americana tra il 10 e il 12 luglio del 1943 e, infine, per la Divisione di Fanteria “Livorno” che nel 1943, si oppose con tenacia all’avanzata degli anglo-americani, combattendo a Gela, nella piana di Catania e ad Adrano.