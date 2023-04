Altra verifica in giunta sull’emergenza finanziaria, possibile incarico a nuovo dirigente

Gela. Da diversi mesi, a Palazzo di Città, l’unica vera priorità amministrativa si sostanzia nell’emergenza finanziaria e nel tentativo di evitare il dissesto dell’ente. La Corte dei Conti ha dato scadenze precise che probabilmente dovrà prorogare. Uno dei passaggi più importanti sarà il rendiconto 2021, che delineerà l’effettiva entità del disavanzo del municipio. In settimana, l’avvocato Greco e gli assessori hanno preso atto del passo indietro del dirigente che era stata individuata per il settore bilancio. L’incarico a scavalco, al termine di una verifica della situazione complessiva, non è stato accettato. In serata, il primo cittadino, seppur in maniera informale, ha nuovamente riunito la giunta. Ancora una volta non sono mancate le valutazioni sugli adempimenti da garantire per arrivare agli atti finanziari e ai correttivi richiesti dai magistrati contabili. Ormai da settimane, il confronto è quotidiano con il segretario generale Carolina Ferro, che sta coordinando il settore finanziario. Pare comunque che sia già stato individuato il nuovo dirigente, destinato ad assumere l’incarico per i prossimi mesi, seppur a scavalco. Proprio nel corso della riunione serale, ci sarebbe stato un primo colloquio.