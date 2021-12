Nuova videosorveglianza, 508 mila euro per la fornitura dei sistemi: progetto va avanti

Gela. L’esigenza di realizzare un nuovo sistema di videosorveglianza, ormai da anni è ribadita anche dai magistrati della procura e dalla prefettura di Caltanissetta. La presenza ancora consistente di danneggiamenti, azioni criminali e fatti che incidono sulla sicurezza pubblica, conferma che il territorio locale va monitorato con sistemi più efficienti. Una nuova rete di videosorveglianza comunale è tra le priorità dell’amministrazione, anche se ad oggi a livello ministeriale non c’è mai stato un riscontro, rispetto alla concessione di fondi. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori, dopo verifiche e confronti, con la prefettura e le forze dell’ordine, hanno deciso di andare avanti con un progetto, che in una prima fase impegnerà quasi esclusivamente risorse finanziarie del Comune. Rimane comunque aperta la possibilità di attingere da eventuali nuovi bandi nazionali, che ad oggi non hanno mai dato riscontri favorevoli. I funzionari del Comune hanno concluso un primo step, per arrivare alle forniture dei componenti e dei sistemi tecnologici necessari. Il progetto comunale si muove sull’installazione di 110 telecamere, da collocare in aree strategiche, individuate dopo valutazioni condotte dalle forze dell’ordine. Saranno predisposte due sale operative. L’Ufficio manutenzione e viabilità del Comune ha concluso gli atti per la fornitura degli apparati di videosorveglianza e dei sistemi a supporto.