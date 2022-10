Nuova videosorveglianza, Greco ha scritto al dirigente e a Ghelas: “Procedere all’installazione”

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha scritto al dirigente del settore lavori pubblici e alla Ghelas per invitarli a definire in tempi celeri il procedimento propedeutico all’installazione delle telecamere e agli impianti di videosorveglianza in città, assicurando la corretta posa in opera e il funzionamento completo entro il 30 novembre. Il tema della videosorveglianza è stato al centro della riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza indetta dal prefetto Chiara Armenia, nel corso del quale sono state impartite precise direttive finalizzate a garantire un maggiore controllo delle aree urbane, attraverso un più razionale ed efficiente impiego della polizia urbana e l’accelerazione dei lavori di messa in opera delle nuove telecamere di cui il Comune si è già dotato, mettendole a disposizione delle forze dell’ordine. La procedura di gara per la fornitura è già stata espletata da tempo.