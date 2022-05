Nuova videosorveglianza, riunione con Ghelas: Greco e Morselli, “saremo subito operativi”

“E’ stato un iter lungo e complesso – commentano – ma per noi è sempre stata una priorità, non abbiamo mai rallentato e siamo felici oggi di poter finalmente dare ai cittadini questa risposta tanto attesa. Grazie alle oltre cento telecamere che saranno installate in tutta la città, e al lavoro attento e certosino delle istituzioni e delle forze dell’ordine, siamo certi che sapremo contrastare questo crescente allarme criminalità. Attendiamo, adesso, gli ultimi adempimenti amministrativi e la fornitura, poi immediatamente procederemo con l’installazione e la messa in funzione, che, dato l’atto di indirizzo di qualche tempo fa – dicono Greco e Morselli – dovrebbe essere di competenza di Ghelas, come anche la manutenzione delle apparecchiature. Già domani, insieme al rup Santi Nicoletti e al dirigente Tonino Collura, che tanto si sono spesi per questo risultato, chiederemo la convocazione dell’amministratore delegato di Ghelas, Francesco Trainito, per stabilire come muoverci non appena arriverà la fornitura. Garantiamo alla città che non perderemo un minuto e che seguiremo attentamente tutti i passaggi finali, ma ci preme ringraziare fin da ora quanti, tanto al settore lavori pubblici quanto al bilancio, hanno compreso lo stato di emergenza e si sono messi a disposizione. Riteniamo che questa sia una risposta davvero importante che stiamo dando alla comunità, e che segue tutti gli appelli alla collaborazione con le forze dell’ordine lanciati in questi giorni. Le logiche del malaffare non avranno mai la meglio sulle forze sane della nostra città”. La spirale di attentati incendiari, rivolti anche ad esponenti delle istituzioni locali, ha reso ancora più impellente la necessità di una copertura completa della città, attraverso i nuovi sistemi video.