Nuove accuse di truffa, arrestata una gelese: soldi da un pensionato

Asti. Le accuse nei suoi confronti, sempre per truffa, erano già confluite in un processo in corso. Una gelese quarantaquattrenne è stata arrestata ad Asti ed è detenuta a Torino. È accusata di un altro raggiro. Avrebbe adescato un pensionato, attraverso il social Facebook, usando un nome falso. Nel giro di pochi mesi, si sarebbe fatta trasferire somme per circa diecimila euro. Nonostante l’obbligo di dimora a Gela, si sarebbe comunque recata in Piemonte. Inizialmente, gli avrebbe fatto credere di essere in difficoltà economica e di poterlo aiutare nelle faccende quotidiane.