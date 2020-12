Nuove assunzioni in Comune, avvisi pubblicati in gazzetta: 30 giorni per partecipare

Gela. Dopo l’approvazione dei bandi di concorso, da parte dei tecnici del settore risorse umane del municipio, è arrivata la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Gli avvisi dei concorsi per nuove assunzioni in municipio sono stati inseriti nella gazzetta del 24 dicembre. Chi vorrà candidarsi, avrà trenta giorni per la presentazione delle istanze, secondo quanto indicato nei bandi, che sono consultabili sul sito istituzionale del Comune. Come avevamo già anticipato negli scorsi giorni, si tratta di avvisi per la selezione di 8 istruttori direttivi contabili, 6 istruttori contabili, 6 geometri, 4 specialisti di vigilanza, 4 istruttori direttivi tecnici, 3 funzionari amministrativi, 3 agenti di polizia municipale, 2 ingegneri, 2 funzionari contabili, un architetto e un istruttore direttivo informatico. Una parte dei posti è già destinata a dipendenti delle amministrazioni pubbliche e a chi arriva dalla carriera militare. In gazzetta, inoltre, è stato pubblicato l’avviso, ma solo per mobilità volontaria, per altri tre agenti della municipale. C’è anche quello per la selezione di un dirigente finanziario. In totale, i posti da coprire a Palazzo di Città sono quarantaquattro.