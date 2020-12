Nuove assunzioni in municipio, approvati bandi: a concorso quarantaquattro posti

Gela. Il regolamento, solo pochi giorni fa, è stato approvato dalla giunta. Sui concorsi per nuove assunzioni a Palazzo di Città, si va avanti nelle procedure. Il settore risorse umane ha approvato i bandi che dovranno essere pubblicati in gazzetta ufficiale e nell’arco dei trenta giorni dalla stessa pubblicazione sarà possibile avanzare le candidature. In totale, sono quarantaquattro i posti tra gli uffici del municipio, anche se una parte destinata a personale interno e a chi arriva dai ranghi della carriera militare. Il numero maggiore di assunzioni messe a concorso riguarda la figura di istruttore direttivo contabile (con 8 posti). Ci sono inoltre bandi per 6 geometri e 6 istruttori contabili. Ancora, a Palazzo di Città si cercano 4 specialisti di vigilanza e 4 istruttori direttivi tecnici. Ci sono poi gli avvisi per un totale di 6 agenti della municipale (3 posti destinati solo a dipendenti del comparto funzioni locali), per 3 funzionari amministrativi, 2 funzionari contabili, 2 ingegneri, un architetto e un istruttore direttivo informatico. Tra i bandi predisposti, infine, c’è quello per un posto di dirigente finanziario.