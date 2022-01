“Nuove assunzioni scelta giusta di Asp”, civici: “C’è chi attacca solo per visibilità”

Gela. Le nuove assunzioni di medici, solo per l’ospedale “Vittorio Emanuele”, e i concorsi per la dirigenza di unità operative complesse, sono un segnale favorevole, che arriva da Asp. I civici di “Una Buona Idea”, che sono stati molto critici nei confronti del management di Asp, attendono che gli impegni assunti dai vertici vengano rispettati. “Apprendiamo con soddisfazione che dall’incontro che c’è stato nelle scorse ore tra manager di Asp, sindaci del territorio e parlamentari Ars sia emerso che è stato deliberato un bando di concorso per l’assunzione di dirigenti medici, su posti vacanti della dotazione organica, esclusivamente per la sede di Gela. Era quello che come civici avevamo chiesto, poiché riteniamo che sia compito della politica accompagnare alla protesta la proposta di soluzioni. Questa è una situazione di particolare difficoltà. La scelta di chiudere la terapia intensiva, che continuiamo a definire scellerata, è la punta dell’iceberg. Non si può non tenere conto delle difficoltà, più volte denunciate, che caratterizzano l’attività degli operatori”, dicono gli esponenti di “Una Buona Idea”.