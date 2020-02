Nuovi ingressi in municipio, “Cittadini attivi” al sindaco: “Punti su personalità di alto spessore”

Gela. “Personalità di alto spessore tecnico”. Chiedono questo al sindaco gli esponenti di “Cittadini attivi”. Greco, in queste ore, dovrebbe chiudere il cerchio della nuova giunta-bis, così Ascanio Carpino e Orazio Mili si rivolgono all’avvocato. “Solo così si potrà veramente dare una svolta alla città. Bisognerebbe individuare figure che abbiano esperienza nel settore infrastrutturale, in quello turistico per il fronte mare, ma anche per lo sviluppo – dicono – inoltre, figure per il rilancio culturale e archeologico, che possano rivitalizzare il settore agricolo e riqualificare la nostra struttura urbanistica. Servono personalità che possano dare i giusti indirizzi tecnici per la riqualificazione e che sappiano sviluppare il settore commerciale e quello artigianale. C’è bisogno di assessori che rilancino la città”. Secondo “Cittadini attivi”, oltre alle competenze tecniche, c’è bisogno di quelle che toccano la formazione personale. “Perché non si punta su persone che conoscano almeno due lingue, così da dar vita ad un assessorato per le relazioni internazionali? – aggiungono – soprattutto in una città che è strategica lungo le tratte del Mediterraneo. Se non si comprenderà questo, allora saremo sempre condannati all’arretratezza”.