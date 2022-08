Nuovi lavori al “Presti”, sarà fruibile da subito: “C’erano danni e carenze”

Gela. Sono stati necessari lavori, all’interno e all’esterno, per rendere fruibile lo stadio “Presti”, alla partenza della stagione sportiva delle società calcistiche locali. Dopo sopralluoghi effettuati dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Terenziano Di Stefano, insieme ai funzionari di polizia incaricati di rilasciare le autorizzazioni, sono emersi danni e correttivi da apportare. In questi giorni sono stati effettuati i lavori utili. “Purtroppo, abbiamo rilevato danni significativi e molte carenze, e in quello stato era impossibile concedere le autorizzazioni. Pertanto – spiegano il sindaco Greco e il suo vice Di Stefano – ci siamo immediatamente attivati e abbiamo provveduto a ripulire sia le aree interne che quelle esterne dalle erbacce. Successivamente, abbiamo dato mandato di procedere ai lavori di sistemazione, tra cui quelli agli estintori, ai maniglioni antipanico, ai lucchetti e a tutti gli altri sistemi di sicurezza. Sono stati eseguiti alcuni interventi edili, ed è stata sostituita una pompa per irrigare il campo. Abbiamo fatto fronte ad una spesa ingente, solo per la pompa sono stati necessari circa 1.500 euro, ma quello che ci è dispiaciuto è stato riscontrare che arredi e sistemi messi a posto neanche due anni fa erano stati danneggiati. Ancora una volta, abbiamo riordinato tutto e consegniamo di nuovo alla città una struttura pulita, sicura ed efficiente”. Le partite fissate in questo fine settimana si terranno regolarmente nella struttura. L’amministrazione ha collaborato con le società Gela Fc e Ssd Gela, oltre che con i funzionari di polizia.