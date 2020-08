Nuovi scarichi fiume Gela, Amato: “Sono reflui fognari lo denunciamo da anni”

Gela. Scarichi fognari lungo l’alveo del fiume Gela. La denuncia viene rilanciata, anche sulla sua pagina facebook personale, da Emanuele Amato, dell’associazione “Amici della Terra-Gela”. Nelle ultime ore, sono arrivate diverse segnalazioni da chi frequenta quella zona. “Siamo convinti che si tratti di scarichi fognari di tipo industriale – dice – purtroppo, passano gli anni, ma ci troviamo costretti a segnalare una vicenda, già denunciata almeno vent’anni fa. Ci sono state indagini, che per varie ragioni sono però state archiviate”. Come spesso capita, anche alla foce, c’è chi pesca in un fiume, che nel tempo è stato intaccato da scarichi di ogni tipo. “Le acque calde favoriscono la presenza di pesce – dice Amato – e c’è chi frequenta quel tratto proprio per la pesca”.