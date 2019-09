Nuovo allarme nell’indotto Eni, Sudelettra licenzia quarantotto operai: è ancora emergenza occupazionale

Gela. I “codici rossi”, soprattutto se occupazionali, in città non mancano mai. Mentre la politica fa la conta dei maxi finanziamenti che avrebbero dovuto creare nuovi posti di lavoro, trasformatisi però in colossali flop, quarantotto operai della Sudelettra vanno verso il licenziamento. Negli ultimi giorni, i vertici dell’azienda lucana hanno comunicato l’avvio della relativa procedura. Con la fine dei cantieri della green refinery, ormai prossima alla produzione, l’azienda avrebbe praticamente azzerato le commesse di Eni. Quindi, non ci sarebbero più spazi finanziari per portare avanti le attività in raffineria. Già nel recente passato, tanti dipendenti della società elettrostrumentale si sono trovati davanti al baratro del licenziamento e il personale è stato anche ridotto. L’avvio dei cantieri della green refinery ha dato respiro economico, almeno per un anno. Adesso, però, i responsabili aziendali hanno deciso di rinunciare all’intero personale.