“L’augurio che voglio fare a tutti, studenti, genitori, dirigenti, docenti e personale scolastico, è che sia un anno produttivo, sereno e ricco di soddisfazioni e gratificazioni. Come amministrazione ci impegniamo fin da subito affinché ogni servizio necessario venga attivato e perchè tutti siano messi in condizione di godere a pieno del diritto allo studio. In questi giorni sarò in giro per le scuole per confrontarmi con i dirigenti ed ascoltare la loro voce, affinché questo sia un anno all’altezza delle aspettative”, conclude.