Nuovo centro comunale raccolta rifiuti, sì da Regione: progetto passa a valutazione

Nonostante le difficoltà, il territorio può contare sul Tmb, su un impianto di compostaggio a Brucazzi (non in grado però di gestire per intero il peso dei conferimenti dei vari Comuni dell’ambito), su una nuova vasca a Timpazzo che dovrebbe essere consegnata a breve (in sostituzione di quella destinata alla “morte” tecnica) e a Palazzo di Città è stato dato incarico al chimico industriale Fabrizio Nardo per il progetto di un sistema di compostaggio comunale. La risposta favorevole da Palermo arriva mentre nel tardo pomeriggio di oggi è fissata un’assemblea della Srr4, che servirà a fare il punto sulla gara d’appalto da un anno per il servizio rifiuti, ancora non assegnata dopo quattro procedure tutte deserte. In settimana, inoltre, potrebbero arrivare novità sul futuro più immediato dei rapporti tra il sindaco Lucio Greco e il Pd. L’assessore Robilatte (in quota dem) rimane formalmente dimissionaria.