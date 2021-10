Nuovo centro olio Enimed, Irsap rilascia parere positivo per autorizzazione ambientale

Gela. Tutti i pareri tecnici sono favorevoli e anche i funzionari degli uffici locali di Irsap hanno concluso la procedura per il Nuovo centro olio di Enimed, nella zona industriale nord. Irsap ha rilasciato parere favorevole per l’autorizzazione unica ambientale, richiesta per il sito produttivo della multinazionale. L’autorizzazione unica ambientale è stata introdotta con una disciplina normativa del 2013 e c’è voluto parecchio tempo prima che gli uffici del Comune e quelli di Irsap concludessero tutti gli adempimenti. L’istanza del Suap comunale venne trasmessa agli uffici dell’Irsap nel 2015 e il provvedimento, con il parere favorevole, risale invece a fine settembre. Per i tecnici di Irsap, ci sono tutti i presupposti, normativi e tecnici, per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, richiesta da Enimed, per il nuovo centro olio, che continua ad essere attivo. Gli impianti consentono il trasferimento di greggio, estratto dai pozzi locali, verso la raffineria di contrada Piana del Signore. L’autorizzazione unica ambientale è prevista per i siti produttivi che non siano sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale. Gli accertamenti di Irsap sono stati completati ed è stato rilasciato parere favorevole, nonostante il tempo trascorso, circa sei anni.