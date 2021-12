Nuovo centro olio Enimed, Libero Consorzio rilascia l’autorizzazione ambientale

I tecnici del Libero Consorzio, nel corso dell’istruttoria, piuttosto lunga, hanno chiesto delle integrazioni documentali, che sono state fornite. L’autorizzazione unica ambientale è prevista per i siti produttivi che non siano sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale e assorbe una serie di provvedimenti autorizzativi, tutti in ambito ambientale. Il provvedimento firmato dai tecnici dell’ex Provincia sarà trasmesso al Suap del Comune. Nel valutare le richieste di Enimed, sono stati effettuati gli accertamenti soprattutto sulle autorizzazioni per gli scarichi e le eventuali emissioni. Il nuovo centro olio è tra i siti principali di Enimed, a livello locale. Il sistema up stream dell’azienda, nei programmi già definiti, verrà rafforzato con l’investimento sul gas “Argo-Cassiopea”. Sulla base gas l’attenzione è parecchia, soprattutto per l’entità dell’investimento e per le potenziali ricadute occupazionali. Anche in quest’ultimo caso, l’ultima autorizzazione, alcuni mesi fa, è stata rilasciata dal Comune, almeno per i primi interventi di edilizia.