Nuovo consiglio comunale, i dati ufficiali potrebbero slittare ancora: prima le verifiche

Gela. I dati definitivi per il rinnovo del consiglio comunale potrebbero slittare anche fino ad una settimana. Non verranno caricati e resi noti fino a quando non saranno concluse le verifiche della commissione prefettizia, insediatasi ieri in municipio, come già riportato. L’agitazione è evidente in tutte le coalizioni e nelle liste. Salvo che per qualche numero ufficioso, nessuno dei potenziali nuovi consiglieri ha ancora la certezza concreta di avercela fatta. Non c’è niente di ufficiale a quasi quarantotto ore dalla conclusione dello spoglio. Gli unici rilievi definitivi riguardano i cinque candidati a sindaco e le liste. A Palazzo di Città, si susseguono gli arrivi di esponenti delle coalizioni e di candidati al consiglio, in cerca di informazioni.