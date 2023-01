Nuovo Consiglio dell’ordine, i risultati ufficiali degli avvocati eletti

Gela. Sono ufficiali i risultati per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’ordine dei legali del foro locale. Al termine di una due giorni di votazioni, a palazzo di giustizia, la commissione ha reso noto l’esito. Il numero maggiore di voti è andato all’avvocato Mariella Giordano con 240 preferenze, 219 a Rosario Giordano, 213 per Rosy Musciarelli, 211 a Lucia Spata, 200 a Paolo Testa, 193 per Angelo Licata, 192 ad Emanuela Ventura, 154 per Vincenzo Vasta, 145 a Giuseppe Scialfa, 140 per Francesco Cagnes e 106 a Dario Romano. Sono questi gli eletti su un totale di tredici candidati.