Nuovo contratto Ghelas, Abbenanti (Ugl terziario): “Fatto importante, si approvi prima possibile”

Gela. Il nuovo contratto della Ghelas multiservizi, società in house del Comune, potrebbe concretizzarsi entro le prossime settimane. Il percorso degli atti propedeutici è stato completato e tutta la documentazione è nella disponibilità dei dirigenti municipali. Ci sarà una nuova proroga di due mesi. Probabilmente, è l’ultima in attesa che gli atti arrivino ai revisori dei conti. Spetterà poi alla giunta provvedere sulla relativa delibera, già definita, e al consiglio comunale pronunciarsi per l’approvazione finale. “Il fatto che si arrivi finalmente a un contratto pluriennale, da circa sei milioni di euro complessivi, almeno per un lasso di tempo di tre anni, è sicuramente un passo importante – dice il segretario dell’Ugl terziario Patrizia Abbenanti – si dà stabilità alla società ma anche ai lavoratori”.