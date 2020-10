“Nuovo contratto Tekra dopo gare deserte”, Siragusa: “Giunta? Mancano condizioni”

Gela. “La maggioranza fa solo tattica e banalizza la questione che il Pd ha posto sulla Tari. Siamo usciti dalla maggioranza non solo per la vicenda rifiuti, ma perché mancava una strategia politica”. Guido Siragusa, dirigente locale dem e tra quelli papabili alla successione di Peppe Di Cristina alla guida del partito locale, ritorna sulla vicenda Tari, che ha contrapposto i dem (che si sono espressi contro il provvedimento portato in consiglio comunale dall’amministrazione comunale) all’alleaza del sindaco Lucio Greco. “Non si capisce perché, con costi che nel 2019 non sono aumentati, non si possa arrivare ad una diminuzione generalizzata di tutte le tariffe Tari – dice ancora – il partito non ha mai cambiato la propria posizione. Siamo sempre stati per bloccare tutti i servizi aggiuntivi e per lo svolgimento della gara. Il fatto che sia andata deserta per cinque volte consecutive, ma che alla fine sia stato deciso di rimpolpare il contratto con Tekra, qualche dubbio lo fa emergere. Su questi temi, siamo pronti anche ad un confronto pubblico con la maggioranza”. I pro-Greco, dopo quanto accaduto in aula, hanno lanciato una provocazione politica, anche se piuttosto difficile da decifrare, chiedendo al Pd la disponibilità a ripresentare in giunta l’ex assessore Grazia Robilatte, che per circa un anno ha guidato il settore ambiente, portando avanti il dossier rifiuti. “Si fa fatica a comprendere cosa abbiano voluto dire – continua Siragusa – per noi, l’assessore Robilatte ha operato bene. La scelta di uscire dalla maggioranza è stata assunta in maniera democratica. Siamo un partito e probabilmente non tutti sono abituati a decidere in questo modo. Non ne abbiamo mai fatto una questione di posti. Non a caso, il Pd è stato decisivo nella sfiducia all’ex sindaco Domenico Messinese, che abbiamo bocciato proprio sulla questione rifiuti, perché ritenevamo non accettabili i servizi aggiuntivi e il relativo aumento dei costi”. Siragusa, così come lo stato maggiore locale del Pd, fa capire che anche un eventuale ritorno in giunta è un’ipotesi poco praticabile, almeno al momento.