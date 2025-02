Nuovo coordinatore M5s, si va alla scelta: pentastellati puntano a una soluzione condivisa

È una consultazione interna attesa da tempo e alla quale non mancano di lavorare sia il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, vicepresidente Ars, sia i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante. Il gruppo consiliare, composto da Castellana, Lupo e Tomasi, i riferimenti regionali e nazionali e gli aderenti al movimento, si daranno una guida mentre appare sempre più esplicito, politicamente, il connubio che li lega al sindaco Di Stefano. Il primo cittadino è convinto dalle mosse di Di Paola e più in generale del sostegno dei pentastellati su più fronti. Rispetto al recente passato, la scia M5s, in città e non solo, ha condotto verso aperture maggiori e non necessariamente vincolate dall’appartenenza storica al movimento, come nel caso del dialogo che alle amministrative ha portato a incrociare la strada di Morselli e del suo gruppo politico.