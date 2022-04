Nuovo dirigente in Comune, chiusa la procedura: si occuperà del settore ambiente

Gela. I primi contatti, seppur informali, ci sono già stati anche con l’attuale dirigente del settore ambiente, l’avvocato Mario Picone. Dalla prossima settimana, dovrebbe insediarsi ufficialmente il nuovo dirigente, individuato con procedura pubblica. Andrà ad occuparsi proprio di uno dei settori più delicati, quello dell’ambiente che copre anche il servizio rifiuti. Da quanto emerge, seppur non ufficialmente, la selezione ha consentito di arrivare alla scelta dell’ingegnere Fabio Filippino. Dovrebbe essere lui a prendere in mano procedure molto importanti, dagli iter di bonifica delle ex discariche industriali e fino appunto al nuovo servizio rifiuti, che va perfezionato prima di arrivare alla stipula del contratto attuativo. Un nuovo dirigente, tra le altre cose, è un primo tassello nel tentativo di dare soluzione ad un parterre assai ristretto, come quello del municipio. La coperta, come più volte è stato ribadito, è piuttosto corta, pure a seguito dell’uscita dell’ingegnere Grazia Cosentino, che ha lasciato Palazzo di Città e ha superato la selezione per l’assunzione alla “Impianti Srr” (la società che gestisce la discarica Timpazzo e si occuperà del servizio rifiuti in città).