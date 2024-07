Nuovo dirigente tecnico, avanti con la procedura: Di Stefano dovrà designare componente Oiv

Gela. Il primo approccio della nuova amministrazione comunale passa anche dal tentativo di rafforzare la dotazione dirigenziale dell’ente, che soffre enormemente per vuoti evidenti. Il personale è già ridotto ai minimi termini e il dissesto non aiuta affatto. Già prima dell’insediamento della nuova giunta e del sindaco Di Stefano, era partita la richiesta inoltrata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in seno al Ministero dell’interno, per ottenere l’assenso alla procedura di assunzione, a tempo determinato (per tre anni), di un dirigente tecnico destinato ai settori urbanistica, patrimonio, ambiente e decoro urbano. Risposte dalla commissione non ne sono arrivate. Attraverso il settore affari generali, personale e affari legali, l’amministrazione vuole andare avanti e ha dato l’assenso all’avvio delle procedure per il bando pubblico di selezione. Si procederà per avere un nuovo dirigente per settori assolutamente delicati. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, è stato quello dell’attuale titolare del settore finanziario, Maria Concetta Bonfirraro, già funzionario degli stessi uffici.