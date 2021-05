Nuovo hub, da domani vaccini al PalaCossiga: visita Musumeci nella struttura

Gela. Le polemiche stanno infuriando, a causa di un sistema di gestione dell’emergenza sanitaria che in città ha falle evidenti. Domani mattina, però, anche se con ritardi notevoli, iniziano le operazioni di vaccinazione nell’hub predisposto all’interno del PalaCossiga, alla Cittadella. Si inizia proprio domattina, mentre nel pomeriggio è prevista la visita del presidente della Regione Nello Musumeci, che arriverà proprio nella struttura per le vaccinazioni. Non sono mancate le critiche rivolte anche al governo regionale, che insieme al management di Asp viene considerato poco pronto ad affrontare l’emergenza e in città i disservizi, nell’ultimo periodo, si sono susseguiti.