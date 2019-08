Nuovo guasto, acqua invade strada tra via Tevere e via Venezia: associazioni, “rescindere contratto”

“Mancano i controlli e non si capisce cosa voglia fare la giunta del sindaco Lucio Greco – dicono i rappresentanti delle associazioni Aria Nuova e Amici della Terra – come si fa a non prendere provvedimenti?”. Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, già in diverse occasioni, hanno denunciato i disservizi di Caltaqua. “Ci sono tutte le condizioni per rescindere un contratto di servizio che non viene rispettato – concludono – i disservizi sono all’ordine del giorno, in tanti quartieri. I lavori vengono effettuati, ma i problemi sono sempre uguali”.