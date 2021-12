Nuovo incontro Greco-maggioranza su rifiuti: sì a gara, verifiche anche per Timpazzo

Gela. Il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza non cambiano strada. Sul nuovo servizio rifiuti, anche questa sera, al termine di un ulteriore confronto, è emersa la volontà di andare verso la gara autonoma, solo per il Comune di Gela, senza passare dal servizio in house. Il sindaco ha convocato i suoi alleati, tra le altre cose, per comunicare l’esito di una call, tenutasi la scorsa settimana, che ha visto partecipare funzionari e dirigenti regionali e di Invitalia. Greco e l’assessore Malluzzo sono convinti che ci siano spazi di manovra per la gara e non hanno più intenzione di seguire l’iter in house, che sta facendo emergere altri dubbi, anche a seguito della comunicazione inoltrata dalla segreteria provinciale Usb, che ritiene del tutto assenti i presupposti normativi dell’affidamento alla società “Impianti Srr”. Greco e la maggioranza attendono una convocazione dell’assemblea della Srr4, che è stata richiesta proprio dal sindaco. Gli alleati avevano richiesto indicazioni precise sui tempi di un’eventuale gara, visto che la proroga a Tekra scade il prossimo marzo. Il sindaco pare abbia dato rassicurazioni e la scorsa settimana aveva parlato di una procedura che si può definire nell’arco di centoventi giorni, con l’intervento di Invitalia. Sembra ormai certo che il primo cittadino e i suoi proveranno ad arrivare alla gara. Prima del vertice sul servizio rifiuti, si è tenuta una riunione, in remoto, su un altro fronte delicato, quello della discarica Timpazzo. Anche in questo caso, il confronto è aperto con la Regione.