Nuovo incontro tra i dem, Di Cristina: “Maggioranza è ostaggio di Mancuso e FI”

Gela. In attesa di nuovi sviluppi, a questo punto da legare quasi esclusivamente alla volontà politica del sindaco Lucio Greco, anche ieri sera i dem hanno avuto un confronto interno, reso ancora più impellente dalla strategia di Forza Italia, bastione del no a una ripresa dei rapporti politici tra l’amministrazione comunale e i democratici. Il segretario cittadino Guido Siragusa, seppur informalmente, ha convocato dirigenti e consiglieri comunali del partito. Si lavora alle prossime strategie, a questo punto senza l’assillo della giunta. I dem potrebbero dire di sì solo se Greco decidesse di dare garanzie sul rilancio del patto politico di due anni fa, rivedendo alcune scelte amministrative strategiche e probabilmente la stessa composizione della giunta. Ieri, il segretario cittadino Guido Siragusa ha parlato di una Forza Italia, riferendosi al “lider maximo” Michele Mancuso, fin troppo affezionata al “manuale Cencelli”. Neanche il segretario provinciale Peppe Di Cristina ha gradito le “incursioni” forziste. “Purtroppo, Forza Italia tiene in ostaggio la maggioranza – spiega – il leader è il sindaco Lucio Greco oppure il deputato regionale Michele Mancuso? Mi pare che la città abbia votato Greco. Mancuso continua ad atteggiarsi a leader della maggioranza, pur non essendolo, e in questo modo fa un danno enorme alla città”. Di Cristina fa fede a quello che il sindaco ha detto anche nel corso del congresso democratico, che ha poi dato la guida del partito cittadino a Siragusa. “Noi facciamo riferimento a quello che ha detto il sindaco e all’invito che ha destinato al Pd – aggiunge – non abbiamo altro da valutare. Le posizioni del partito le abbiamo espresse in tutte le sedi”. Anche per il segretario provinciale, che lo scorso anno decise di interrompere l’esperienza in giunta, sostenuto dal partito, l’ottica non cambia.