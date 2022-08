Nuovo ospedale a Ponte Olivo, parere favorevole della giunta regionale per i fondi

Gela. A meno di un mese dalle urne per le regionali, rispunta il progetto del nuovo ospedale, a Ponte Olivo. Ad inizio mese, la giunta regionale ha dato parere positivo alla destinazione delle coperture del Fondo di sviluppo e coesione. Una cifra di 130 milioni di euro è destinata proprio al progetto del nuovo nosocomio. “Un progetto – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – che abbiamo seguito fortemente perché convinti della necessità di un’azione volta a far sì che i gelesi, e non solo, potessero godere presto di un nuovo presidio, in linea con tutti gli standard strutturali e tecnologici di una sanità moderna e funzionale”.