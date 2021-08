Nuovo presidente del tribunale, Greco: “Presidio merita di funzionare al meglio”

“La sfida alla quale è chiamato non è da poco – prosegue il sindaco – e lo metterà sicuramente di fronte a realtà complicate e sfaccettate, che richiedono totale impegno e spirito di abnegazione. C’è poi il grave problema della carenza di organico, un nodo da risolvere immediatamente se si vuole puntare ad un’azione ef iciente. Per questo, ho apprezzato particolarmente le parole del neo presidente, il quale ha affermato che chiederà risposte in tal senso al ministero. Sono tante le emergenze da affrontare subito, e, nella doppia veste di sindaco e di avvocato, auspico che da oggi si possa imprimere un’accelerata a tutto quello che è rimasto a giacere nei cassetti. Mi corre l’obbligo, infine, di ringraziare il giudice Miriam D’Amore, presidente della sezione penale, per il grande lavoro portato avanti nel suo periodo di reggenza, il procuratore generale Lia Sava e il presidente della Corte d’appello di Caltanissetta, Maria Teresa Vagliasindi, per le belle parole spese per il nostro territorio e che sono la dimostrazione di un’attenzione vera e costante. Ancora auguri al presidente Riggio”.