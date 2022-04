Nuovo progetto agro-fotovoltaico a Cappellania, era una delle aree dell’ex “Ciliegino”

Gela. Fino al totale naufragio del maxi progetto “Ciliegino” di Agroverde, avrebbe dovuto far parte delle aree dell’investimento, con la realizzazione di un sistema di impianti agro-fotovoltaici tra i più potenti in Europa. Le sorti del progetto sono ormai ben note, ma per la zona di contrada Cappellania c’è un nuovo interesse ad investire, sempre nello stesso settore. Questa volta, come avevamo riportato qualche settimana fa, è la società “EcoSicily 1 srl” a puntare sul fotovoltaico destinato alla produzione agricola. Il precedente di “Ciliegino” pare non aver scoraggiato tanti gruppi del settore, che negli ultimi anni hanno fatto partire le procedure autorizzative in Regione. Anche per il potenziale investimento in contrada Cappellania sono state depositate tutte le carte progettuali a Palermo e sarà la commissione tecnica specialistica a pronunciarsi nell’iter per il provvedimento autorizzativo unico e per la Valutazione di impatto ambientale. Si è aperto il termine di legge per la presentazione di eventuali osservazioni.