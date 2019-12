Nuovo protocollo, “assicura altri investimenti”: Franchi in consiglio, “Eni non è Morte Nera”

Gela. E’ stata una seduta fiume. Oltre quattro ore di confronto tra il consiglio comunale, i parlamentari del territorio, i sindacati e i vertici di Eni. Lo sblocco della proroga Via per la base gas della multinazionale, ancora in attesa della presa d’atto del Ministero dei beni culturali, e il nuovo protocollo siglato a Roma, come era prevedibile hanno fatto da punto di riferimento in un dibattito, quasi infinito, con tutti i consiglieri intervenuti. Alla fine, i quattordici votanti hanno messo nero su bianco una serie di richieste, indirizzate al sindaco Lucio Greco. Si tratta del “prontuario” che l’assise civica ha predisposto nell’ottica dei prossimi investimenti di Eni sul territorio. Si va dalla verifica del rispetto del protocollo di cinque anni fa alla necessità di rivedere la ripartizione delle royalties sull’estrazione del gas, passando per un tavolo che vigili sugli iter autorizzativi e al controllo sui livelli occupazionali. Il presidente di Raffineria Francesco Franchi e l’amministratore delegato di Enimed Eugenio Lopomo hanno ribadito che l’azienda non vuole disimpegnarsi. Il nuovo protocollo, siglato la scorsa settimana a Roma, per Franchi è “un addendum” a quello principale, che rimane il documento firmato nel 2014, alla base della riconversione green di raffineria. Complessivamente, secondo i dati di Eni, garantirà investimenti ulteriori per almeno 500 milioni di euro. “Eni non deve, come ho sentito dire a tanti intervenuti, ma Eni invece fa”, ha tenuto a precisare Franchi. I manager del cane a sei zampe sono stati piuttosto chiari su vari aspetti. Ritengono che il protocollo firmato dal Ministero dell’ambiente e dalla multinazionale ribadisca l’impegno aziendale sul territorio. Allo stesso tempo, Franchi ha quasi del tutto messo in soffitta il progetto dell’hub per il gas naturale liquefatto. Allo stato, non ci sarebbero le condizioni di sostenibilità economica, anche “se non è accantonato”. “Solo la bettolina criogenica – ha spigato – costerebbe cinquanta milioni di euro”. Un impegno finanziario che potrebbe non trovare riscontro sul mercato. Il progetto “Argo-Cassiopea”, con la base gas, non sarà però così profittevole, almeno per il Comune. “Le royalties, per legge, toccano a Roma e alla Regione – ha spiegato Lopomo – non lo decidiamo noi, ma sono le norme. Continueremo a versare al Comune quelle sull’attività oil”. Nessuno dei consiglieri si è tirato indietro da richieste di chiarimenti, partendo dal documento che ha portato alla convocazione, letto in apertura dal capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. I sindacati, con in testa il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice e i rappresentanti del settore industria Francesco Emiliani e Maurizio Castania, sembrano fidarsi poco dell’assenza di impegni concreti e di un protocollo, comunque strutturato in assenza del territorio. Un particolare emerso negli interventi di diversi consiglieri comunali.