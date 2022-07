Nuovo regolamento edilizio, atti anche agli ordini professionali: “Valuteremo proposte”

Gela. E’ in corso il lavoro per arrivare al nuovo regolamento edilizio. Negli uffici del settore urbanistica, seppur non manchino le difficoltà legate alla carenza di personale, il dirigente Emanuele Tuccio, i tecnici e l’assessore Ivan Liardi, hanno predisposto materiale confluito in diversi file, che riportano tra le altre cose l’attuale regolamento, le integrazioni, il regolamento tipo e le proposte di modifica. L’intenzione principale è di mantenere un dialogo costante con gli ordini professionali. “Tutta la documentazione verrà inoltrata agli ordini professionali – spiega Tuccio – in questo modo, potranno anche formulare loro proposte o definire delle integrazioni, che saranno esaminate e valutate”. In più occasioni, ci sono state interlocuzioni tra il settore urbanistica e gli ordini professionali. Questa volta, si tratterà di arrivare ad un’intesa complessiva sul nuovo regolamento. “Chiaramente – aggiunge Tuccio – la base di riferimento sarà il regolamento tipo, con le integrazioni che stiamo elaborando”.