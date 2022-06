Nuovo regolamento edilizio, sarà integrato con altri strumenti: verso prima verifica

Gela. Il lavoro è in corso, seppur tra le difficoltà per la carenza atavica di personale. L’obiettivo è di adeguare il regolamento edilizio comunale, adattandolo alla nuova disciplina varata dalla Regione. La prossima settimana dovrebbe tenersi una prima verifica. Il regolamento edilizio va adeguato entro centoventi giorni. Sono queste le scadenze poste dalla Regione. “Ho chiesto di costituire un gruppo di lavoro che si occupi di quest’attività – dice il dirigente Emanuele Tuccio – purtroppo, al momento, il settore edilizia è senza personale, per questioni di malattia. Due dipendenti stanno comunque lavorando sul regolamento”. Tuccio ha avuto contatti sia con l’assessore Ivan Liardi sia con il presidente della commissione consiliare urbanistica Vincenzo Casciana. Il regolamento edilizio viene visto come uno strumento che comunque potrà essere varato, con una serie di integrazioni. “Vogliamo prevedere il piano di gestione ma anche tutti gli altri interventi. Può essere un tassello importante. Non so se decisivo, ma certamente importante”. Il dirigente e l’assessore continuano inoltre a portare avanti le valutazioni sul prg, con le prescrizioni esecutive affidate ad un professionista esterno. Sono tutti elementi che possono incidere sul regolamento edilizio. “Ogni regolamento ha le proprie specificità”, aggiunge Tuccio. Si passerà da una delibera, che poi dovrà ricevere il voto del consiglio comunale.