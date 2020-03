Nuovo regolamento strisce blu, Scerra: “Valorizziamo parcheggi e serviranno più controlli”

Gela. Al termine di un percorso amministrativo, che ha rischiato di diventare fin troppo tortuoso, la commissione affari generali ha concluso l’iter del nuovo regolamento sulla sosta a pagamento. E’ pronto per la firma e la successiva consegna. Niente passi indietro, magari optando per lo schema di riferimento di quello del 2017, ma una versione che esce fuori da un lungo confronto con i tecnici e i comitati di quartiere. “Riteniamo di aver soddisfatto le esigenze dei residenti di tutte le aree interessate, a cominciare da quelli del centro storico – dice il consigliere Salvatore Scerra che fa parte della commissione – e di chi lavora nelle due zone, A e B. E’ un regolamento che valorizza i parcheggi comunali e c’è comunque l’esigenza di pensare ad una gestione che non sia solo legata alla Ghelas, come invece sta accadendo in questa fase”. La commissione, partendo dalla reintroduzione dei parcometri, ha puntato su abbonamenti periodici e pass residenti. “Servono più parcometri, così da coprire tutte le aree – aggiunge Scerra – abbiamo previsto abbonamenti annuali, semestrali, bimestrali e mensili, ma anche il pass residenti che sarà valido solo per una vettura ad utente”. La commissione, con il presidente Vincenzo Casciana e gli altri componenti Davide Sincero, Paola Giudice e Alessandra Ascia, ritiene fondamentale un rafforzamento dei controlli, così da evitare possibili “sviste”. “Anzitutto – aggiunge Scerra – valuteremo la planimetria per arrivare al trenta per cento di posti bianchi, quindi senza stalli a pagamento. Ci deve essere la massima attenzione sui pass disabili. Non vogliamo che vengano usati quelli rilasciati ad utenti, magari già deceduti da tempo. Valuteremo un emendamento sull’uso di strisce blu da parte dei diversamente abili. Sarà necessario, inoltre, un termine di tolleranza di quindici minuti, così da consentire di munirsi di ticket. I parcheggi dovranno essere accessibili h24”.